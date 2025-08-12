Cau la compra de peix un 4,3% a les llars del país

Un estudi del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació assegura que la compra de peix per part de les llars espanyoles ha caigut en un 4,3%, Més concretament, cau un 4,5% la compra de producte fresc, i en un 3,5% la de producte congelat. Tot i que aquesta davallada és evident, encara hi ha productes com la sardina o la truita que si s’ha augmentat la seva compra. Però el que preocupa és que altres espècies han patit un retrocès important. Així és el cas del bacallà, que dismunueix en un 21,1%, la caballa, que ho fa en un 21%, o la orada, del qual la seva baixada és la més greu, ja que cau en un 23,5%. Són sens dubte, dades que preocupen i molt al gremi. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat d'Estiu l'Àngel Mañez. Ell és president del Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna i ens ha explicat que "aquestes dades es noten i molt, i es que la gent menja molt menys peix".
"Hi ha diferents factors que expliquen aquesta davallada. Ha canviat la forma de menjar a les llars, preferim anar fora a menjar abans que estar a casa cuinant o fregint un peix", explica. "A més, des de Brusseles, ens marquen les pautes de les quotes que es poden pescar de cada producte, i això provoca que hagi menys producte, i per tant aquest sigui més car, i això repercuteix a la seva compra", diu.
"Si comparem aquestes dades amb fa 15 anys, la davallada és del 40%, i això és realment preocupant", conclou.