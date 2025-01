Catalunya arriba al punt màxim de la grip

A Catalunya hem arribat avui al pic de les infeccions per la grip. Així i tot, el departament de Salut avisa que es mantindran taxes encara elevades durant una o dues setmanes, pel que avisen que no hem d'abaixar la guàrdia. D'aquesta forma, i per parlar de tot plegat, hem parlat a La Ciutat amb el Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, i ens ha explicat que "ha hagut un impacte menor en les hospitalitzacions perquè aquest any la vacuna de la grip realment coincideix molt amb el virus".

Hi ha hagut menys ingressos a l’UCI per culpa de la grip tot i la baixa, baixíssima, taxa de vacunació poblacional. "Jo crec que la taxa no és tant dolenta, és semblant a molts altres països, i a la gent gran la taxa és més alta", explica Mendioroz. "Hem de pensar que el nivell de contagi encara és elevat i passaran dos o tres setmanes per a que estigui en nivells mínims, la grip seguirà circulant", conclou.