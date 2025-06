Un cap de setmana amb temperatures altes

La nit de dijous a divendres va ser la primera nit tropical d’aquest 2025, i aquest cap de setmana hem superat per primer cop els 30 graus a Barcelona, i els 34 a zones determinades de la regió. De fet hem tingut una ratxa de tres nits tropicals seguides, el que és inusual si tenim en compte que tot just acaba de començar el més de juny, i que al 2024 no vàrem tenir una nit tropical fins al dia 27 de juny. Així i tot, molts professionals apunten a que aquestes temperatures podrien estabilitzar-se amb la passa dels dies. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat l'Òscar Saladié, membre del Grup de Recerca GRATET, especialista en anàlisi Territorial i Estudis Turístics, i degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, i ens ha explicat que "estem a principis de juny, i ara comença l'estiu meteorològic".

"El problema es que aquestes temperatures elevades cada any són més altes, i aquests darrers dies de maig en algunes zones de Catalunya han superat rècords", explica l'Óscar. "Aquestes temperatures que estem experimentant ja són d'estiu, i ja ha arribat la calor", diu. "És evident que hi ha una emergència climàtica, és una realitat, i provoquen situacions com aquesta", conclou.