Candela López, coordinadora dels comuns: "Hem retirat la catifa vermella al Hard Rock"

En una entrevista a la Brúixola, la coordinadora dels comuns Candela López ha celebrat que tant PSC com Esquerra s'hagin avingut a la seva proposta d'incrementar la fiscalitat del joc: "Celebrem haver tancat aquesta carpeta i haver tret la catifa vermella als promotors del Hard Rock". Sobre el fet que el PSC s'hagi abstingut en la votació, que ha sortit endavant, per tal que el govern tiri endavant el pla director urbanístic del projecte, López entén que "és un tràmit que el PSC ha d'acceptar per no haver d'indemnitzar els impulsors privats del projecte".

Passar de les bones intencions als fets

Sobre la gestió del govern català, la líder dels comuns ha assegurat que, de moment, "hi veu bones intencions, però no accions". Al seu parer, la prova del cotó serà la negociació dels pressupostos. Per als comuns, la prioritat és que els comptes incloguin recursos econòmics i polítiques per afavorir l'accés a l'habitatge i fer complir la llei de contenció dels preus del lloguer: "Entenem que s'ha de sancionar a les persones que incompleixen la normativa i s'ha d'abordar amb un reforç d'inspeccions. Necessitem una musculatura per donar resposta a aquesta realitat. Si s'arriba a bon port serà una bona notícia per poder tenir un acord de pressupostos".