La cançó de l'any: 1991

El 1991 va ser un gran any en quant a música, ja que ens va deixar moltes cançons que avui dia es segueixen disfrutant. A més, l'any va anar marcat per la pèrdua d'una de les grans veus de tots els temps: Freddy Mercury. Com no podia ser d'una altra manera, Queen ha estat un dels protagonistes de la secció d'avui, com també ho ha estat Michael Jackson i el seu 'Black or White' i el també recordat 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana. En plana nacional hem disfrutat del 'Bailar pegados' de Sergio Dalma i, aquesta vegada sí, la Montse ha endevinat la cançó proposada per la Míriam.