Can Bech: del Baix Empordà als Estats Units malgrat Trump

Donald Trump compleix avui 4 dies com a president dels Estats Units. En menys d’una setmana ha signat més d’un centenar de decrets. Cap d’ells sobre els aranzels que podria imposar els productes estrangers. El món segueix expectant, també les empreses catalanes. Entre elles Can Bech, una companyia nascuda al Baix Empordà, de tradició gastronòmica i present a 28 països... sent els Estats Units un dels seus principals compradors.

A Fontanelles, un poble molt petit de l’Empordà gironí, trobem el bressol de Can Bech, una empresa familiar dedicada a la comercialització de productes gastronòmics gourmet. La seva especialitat son les figues confitades, però ha estat el maridatge d’autor per a formatges, el Just for Cheeses, el producte que va obrir les portes del mercat nord americà a finals del 2020. Encara amb Trump com a president, van patir la política aranzelària que l’acompanyaria fins al final del seu primer mandat. "Per adaptar-nos i pagar els aranzels mínims que ens pertocava fins i tot vem arribar a canviar el nom de l'empresa", ens explica a Onda Cero l'Alba Sala, Export Manager.

Amb Biden com a president, s’han consolidat al gegant americà. Tenen presència "a tots els supermercats, exceptuant 4 Estats". La relació comercial amb les empreses del país és bona. De fet, ja estudien plegats "com superar les barreres aranzelàries que pugui adoptar Trump". Ahir mateix va advertir des de Davos que si no es fabriquen els productes dins de territori estatunidenc s’hauran de pagar taxes. A l’espera de saber l’impacte econòmic, la preocupació és palpable a banda i banda de l'Atlàntic.

Per ara no es troba entre els seus objectius imminents la creació d’una filial tot i que no renuncien d’aquesta idea com una opció de futur. "Sempre està a la carta dels reis mags", diu somrient Sala.

L’arribada de Donald Trump, doncs, converteix el comerç internacional en un terreny impredictible, però no desconegut.