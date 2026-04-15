La campanya d’incendis forestals d’estiu, pendent de les pluges de la primavera

L’estiu del 2025 va deixar més de 8.600 hectàrees cremades a Catalunya, amb grans incendis concentrats sobretot a la Segarra i al Baix Ebre. Un any després, el punt de partida és diferent: s’ha registrat un hivern i un inici de primavera generosos en pluges acumulades, fet que ha millorat l’estat de la vegetació.
En declaracions a Onda Cero, l’inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, ha apuntat que aquest bon estat pot afavorir un inici de campanya més tranquil, però que el comportament de l’estiu dependrà en gran part de com evolucionin les pluges durant maig i juny. En aquest context, també s’han començat a impulsar canvis en la gestió forestal. Mur explica que Interior i Agricultura treballen en la definició de zones estratègiques on es redueix la càrrega de combustible per facilitar l’extinció i limitar la propagació dels grans incendis.
La campanya començarà al juny
La previsió és que la campanya comenci a partir de la segona quinzena de juny i que el risc augmenti durant el juliol, coincidint amb l’assecament progressiu de la vegetació. Amb tot, Mur insisteix que la meteorologia continuarà sent determinant, especialment en episodis de vent i baixa humitat.
En paral·lel, recorda que la majoria d’incendis tenen origen humà i insisteix en la prevenció: consultar diàriament el Pla Alfa, l’índex que marca el nivell de perill d’incendi a cada zona, i evitar qualsevol activitat de risc en situacions de perill elevat.