La Brúixola de la cultura

El nostre col·laborador Robert Calvo ens ha parlat de "La Movida, el musical de los 80" que arriba aquest cap de setmana al Teatre Coliseum de Barcelona. N'ha parlat amb un dels seus actors, Javi Mota. També ens portarà a la Casa SEAT de Barcelona, que exhibeix Re-Art, una mostra que repassa l'evolució de l'art sostenible al llarg de l'últim segle. La mostra compta amb obres de 15 artistes, entre els quals el català Modest Cuixart i l'alemany HA Schult. També ens explica el festival Franquesa de Premià de Mar, amb diverses propostes al voltant del món de la dansa i la cultura popular.

Pel que fa a les sèries, el Jaume Mas s'acomiada de la temporada amb algunes de les estrenes que arribaran al llarg d'aquest estiu. Ens ha parlat de la tercera temporada de The Bear; de The Boiling Point, basada en la pel·lícula sobre el món de l'alta cuina; de Lady in the Lake, amb Natalie Portman al repartiment, i Sunny, que ens explica la història d'una dona que viu al Japó i que veu com la seva vida salta pels aires amb la mort en un accident d'avió del seu marit i del seu fill.

Per acabar, la Marta Lozano ens parla dels concerts del Festival Cruïlla per als propers dies, de "Les nits de Barcelona" i l'actuació de Luis Miguel al Palau Sant Jordi.