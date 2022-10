EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 09/10/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Elegida voluntàriament per uns i soferta amb pena per altres, la vida en solitari a partir dels 50 anys duplica el risc de patir demència en la vellesa, segons un estudi específic sobre aquesta qüestió. A més, si a això s'hi suma que un està divorciat o ha enviudat, les possibilitats de patir aquest tipus de malaltia, que inclou la síndrome d'Alzheimer, es triplica, circumstància que els investigadors atribueixen a la falta d'un company que ofereixi una protecció extra a nivell mental. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en medicina preventiva i salut pública. Dèficit de DAO, el trastorn que afecta el 15% de la població mundial. El Dèficit de Diamino Oxidasa (DAO) és un trastorn metabòlic amb patologies associades com la migranya, trastorns gastrointestinals, la dermatitis, la pell seca i atòpica; fibromiàlgia o fatiga crònica i el TDAH, entre d'altres. El tema s'ha abordat al segon Congrés Internacional del Dèficit de DAO amb l'objectiu de donar a conèixer, conscienciar i promoure la investigació sobre aquest trastorn metabòlic entre la comunitat científica, mèdica, farmacèutica i nutricionista. El Dèficit de Diamino Oxidasa (DAO) és un trastorn metabòlic amb patologies associades com la migranya, trastorns gastrointestinals, la dermatitis, la pell seca i atòpica; fibromiàlgia o fatiga crònica i el TDAH, entre d'altres. Parlem amb Diana Duelo, Nutricionista Clínica i especialista en Dèficit de DAO. Una bona comunicació entre professionals sanitaris i pacients pot reduir el dolor crònic un 20%, millorar la mobilitat un 25% i reduir l'ansietat un 25%, segons el primer Consens per millorar la comunicació clínica en dolor crònic, impulsat per l'Institut Salud sin Bulos i elaborat amb la participació d'una vintena de representants de societats científiques, col·legis professionals i associacions de pacients. En canvi, una mala comunicació amb el pacient ocasiona costos al sistema sanitari, mala adherència, visites repetides a consultes i denúncies. Carles Aguilar parla amb Carlos Mateos, Coordinador de l’Institut Salud sin Bulos. Un equip multidisciplinari de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) ha confirmat que l'estimulació cerebral profunda redueix els símptomes de TOC un 42,5% a llarg termini. Es tracta d'un tractament quirúrgic que consisteix a implantar uns elèctrodes que permeten estimular elèctricament punts específics del cervell, de forma selectiva i reversible, aconseguint beneficis terapèutics en malalties resistents a tractaments. Una de cada deu persones que pateix un Trastorn Obsessiu-Compulsiu presenta una forma crònica i incapacitant de la malaltia. Aquests casos més severs són resistents als tractaments psicoterapèutics i farmacològics, i comporten gran patiment tant a pacients com a família. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Pino Alonso, Metge Psiquiatra del Servei de Psiquiatria del Hospital Universitari de Bellvitge. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.