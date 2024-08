Barcelona millora la seva qualitat de l'aire

l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona constata la tendència dels darrers anys del descens del diòxid de nitrogen, un contaminant associat al trànsit.

A més, la mitjana poblacional d’exposició d’aquest component químic també ha assolit el seu mínim des del 2018, la primera vegada que es va registrar. La tinenta d’alcaldessa, Laia Bonet, ha manifestat que la millora de dades "no és casualitat", sinó "de polítiques i decisions positives".

La millora s’atribueix, principalment, a la renovació del parc de vehicles arran de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions.

La lletra petita

Segons dades de l'Ajuntament, el 2023 el nombre de turismes que van circular a la ciutat amb etiqueta ECO va ser superior als que circulaven amb etiqueta B (groga).

Durant l'any 2023 tant l'NO2 com les partícules PM10 i PM2,5 s'han mantingut per sota dels límits legals actuals fixats per la Unió Europea a totes les estacions de la ciutat. Tot i la millora, aquests nivells continuen per sobre dels valors guia de protecció de la salut establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i dels futurs límits legals europeus a partir de 2030.

Mentre que el nivell d'exposició a l'NO2 durant l'any 2023 és el més baix des que es registra (2018), el de partícules tipus PM2,5 (amb menys influència del trànsit) és semblant al dels anys 2020-2022. Concretament, el valor registrat el 2023 va ser de 14 µg/m3.