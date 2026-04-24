Barcelona inaugura el Caixabank Research Institute: el primer centre d’immunologia de l’Estat

Barcelona ha inaugurat aquest divendres el primer centre dedicat íntegrament a l’estudi de la immunologia de l’Estat i un dels primers d’Europa. El nou espai científic, impulsat per la Fundació La Caixa, vol esdevenir un referent internacional en l’anàlisi dels mecanismes de defensa del cos humà i en la recerca de solucions davant els reptes que plantegen l’envelliment i les malalties immunològiques.
Una inversió milionària
El centre, situat davant del Cosmocaixa, ha suposat una inversió de 100 milions d’euros en la construcció i requerirà almenys 100 milions més per als primers anys d’activitat. En aquesta nova infraestructura hi treballaran uns 40 grups de recerca i un equip format per mig miler de professionals especialitzats.
El consell científic del CaixaResearch Institute estarà presidit per l’oncòleg Josep Tabernero, que ha destacat la importància del projecte per al progrés científic i el seu impacte en la salut de la població. Segons Tabernero, el centre permetrà avançar en el coneixement del sistema immunitari i accelerar el desenvolupament de noves teràpies.
El monarca, a la inauguració
L’acte inaugural ha comptat amb la presència del rei Felip VI; el president de la Generalitat, Salvador Illa; i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, entre altres autoritats, que han subratllat el paper estratègic del nou institut en l’ecosistema de recerca biomèdica de Barcelona.