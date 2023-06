El Barcelona campeón de basket y las secciones

Al menos se compensa con un título después de varios años de fichajes elevados y gastos que , por ejemplo , en Europa no han dado sus frutos.

Y lo hace en el adiós a Nikola Mirotic, de la mejor manera posible, con el título final de la temporada. El internacional español de origen serbio se merecía irse por la puerta grande. El debate sobre su continuidad es interesante pero no se le puede negar que ha tenido un comportamiento profesional hasta el final y que ha demostrado un gran barcelonismo.

Si valoráramos su trayectoria en el club no ha sido mala pero al ser el jugador franquicia y tener el salario que tenía, quizás le arrastró que en alguna final o semifinal europea, no liderara al equipo hasta el éxito final. Pero tiene madera de campeón y lo intentó.

A partir de aquí la historia de esos recortes y si realmente el club lo ha gestionado bien. El momento en que se conoció que no seguiría, en las puertas de la gran final de la liga ACB no parecía el más adecuado. Otro debate es si se le ofreció o no la rebaja y si merecía la pena apostar por él con un salario más asumible y sensiblemente inferior al que tenía. Esa es una decisión difícil pues pasa por definir cuáles van a ser los objetivos de la sección en las próximas temporadas y con los recortase presupuestarios que van a sufrir, algo que habrá que hacer extensible al resto de secciones del Palau.

El Barcelona ha sido muy grande Gracias a ser el mayor club polideportivo del país y uno de los más grandes del mundo. Ha competido siempre en primera línea en todas las disciplinas pero hemos llegado a un momento en el que ya no hay dinero par mantener ese nivel e inversión y por tanto quizás la competitividad que han tenido.

Es logico que si hay importantes recortes en el buque insignia que es el fútbol, también los deba haber en el resto e las secciones que pasan además por ser deficitarias.

Habrá que buscar fórmulas imaginativas, patrocinadores especiales e intentar mantener el buen nivel anual de todas ellas pero es entendible, si han llegado las vacas flacas es para todos. Habrá que apretarse el cinturón y ver que tal responden.