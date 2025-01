Avui comença la tretzena edició del festival de novel·la negra: Tiana Negra

El festival Tiana Negra estrena noves activitats com la ruta de les cases encantades, un cine fòrum i un espai musical de terror per a adolescents. Hi haurà també les activitats clàssiques del festival, com la Cadira d’orelles, el Trivial negre i Quatre negres i un saxo. Per parlar de tot plegat ha vingut avui a La Ciutat la Ana Maria Villalonga, directora del festival Tiana Negra, i ens ha explicat que "estem ja molt assentats com referents de la novel·la negra a Barcelona".

"Aquest any com és l'edició número 13, ens va semblar que el protagonista havia de ser el terror, que té molt a veure amb la novel·la negra", explica Villalonga. "Tenim una taula de terror on parlarem de teatre i llibres de terror, i seran uns dies terrorífics. Parlarem de que significa el terror a Catalunya", conclou.