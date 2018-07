Artur Mas: 'El judici pel 9N no té base legal i per això arribarem als tribunals europeus'

L'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT ha explicat la base de la seva defensa abans d'asseure's a la banqueta dels acusats per desobediència i prevaricació. Diu que aquest és un judici que no té base legal, instat per la fiscalia general de l'Estat en connivència amb el govern central del PP.

Artur Mas ha avançat que, en funció de la sentència, està disposat a arribar "fins a les últimes instàncies, fins i tot les europees per demostrar que no es va cometre cap delicte ni hi va haver intenció de fer-ho". L'excap de l'executiu també ha negat que la mobilització que s’està preparant per donar-li suport el proper dilluns no persegueix pressionar el jutge. "Rotundament no, però la gent ha de tenir dret a manifestar-se", ha dit. En relació al fet que la consellera de Governació Meritxell Borràs hagi convidat als funcionaris a assistir-hi, Mas ha deixar clar que "no hi ha imposició de cap tipus".

En la conversa amb Carlos Alsina a Onda Cero, Artur Mas també s'ha referit a la crisi oberta al Govern després que l'ex senador Santiago Vidal afirmés que l'executiu català estava obtenint les dades fiscals dels catalans de forma il·legal: "Li tinc estima perquè se la va jugar personalment però s'ha equivocat de totes totes i els errors es paguen molt car". Per Mas, "és perfectament legal obtenir dades personals dels catalans", com per exemple a través de les targetes sanitàries, però ha precisat que "una altra cosa és l'ús que se'ls pugui donar", en al·lusió a la confecció del cens per a un hipotètic referèndum.

Precisament, sobre el referèndum que Carles Puigdemont vol celebrar aquest 2017, el president del PDeCAT ha apuntat que es podria fer "al voltant de l’estiu o al setembre". També ha donat per fet que la seva convocatòria provocarà "un xoc de legitimitats i legalitats" però ha avisat que ja no el podrà resoldre el Tribunal Constitucional si es vol "superar l'statu quo".