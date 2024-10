Arrenca la vacunació contra la grip i la covid per als més grans de 60 anys i els col·lectius de risc

Avui dilluns arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la covid a Catalunya. Segons el Departament de Salut, els objectius d’enguany són ambiciosos. I és que volen assolir una cobertura del 75% en la gent gran.

Per això han apostat per comptar també amb l’ajuda de les farmàcies, que sensibilitzaran els majors de seixanta anys de la importància de la vacunació, els donaran informació i els derivaran als serveis de vacunació. D'aquesta manera, podran sortir de l’establiment amb la cita per a la vacuna ja concertada. Des de Salut han detallat que els 60 anys són una barrera clau quan es tracta de les malalties infeccioses.

També embarassades i col·lectius de risc

D’altra banda, també s’han marcat assolir el 75% de cobertura en l’àmbit sanitari i sociosanitari, i pretenen superar el 60% de vacunacions en embarassades i persones en condició de risc, com ara malalts o cuidadors de persones vulnerables. A més, volen augmentar la cobertura d’infants d’entre sis mesos i cinc anys, sense marcar-se cap xifra.