Aragonès vol destinar 1.045 milions d'euros dels pressupostos del 2024 a lluitar contra la sequera

El Govern vol destinar 1.045 milions d’eurosdels pressupostos de 2024 a la lluita contra la sequera. Ho ha anunciat aquest dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el ple monogràfic sobre la sequera i l’emergència climàtica que s’ha celebrat al Parlament. És per això que Aragonès ha instat els partits de l’oposició a aprovar els comptes.

Concretament, ha dit que és “més necessari que mai” aprovar-los per garantir aquesta inversió, que aniria a parar a infraestructures, a produir més aigua i a millorar la xarxa d’abastiment i els sistemes de reg. Amb aquest argument, Aragonès ha demanat a l’oposició que “deixi de banda els interessos de part”.

D’altra banda, el president ha posat el focus en les mesures que l’executiu ha pres fins ara per pal·liar la sequera i ha evitat fer autocrítica. De fet, Aragonès ha afirmat que el seu govern ha hagut de resoldre els errors del passat comesos per governs anteriors. "Ens ha tocat posar el país al dia, fer la feina que restava per fer després d'anys de manca d'inversions, sigui per l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o per una austeritat mal entesa d'altres governs. Avui, doncs, estem pagant les conseqüències d'anys de sequera d'inversions".

En la mateixa línia, ha dit que no es pot acusar el seu govern de manca de previsió. Tot i això, ha assumit que la responsabilitat actualment és seva i ha advertit que, si no plou, venen mesos molt complicats.

Pluja de crítiques de l'oposició

Els partits de l'oposició, per la seva banda, han lamentat l’actitud del Govern i l’han acusat d’anar tard en la gestió de la sequera. En això, hi coincideixen tots, si bé hi ha punts de vista ben diferents.

En primer lloc, els partits que van proposar la celebració d’aquest ple monogràfic sobre la sequera, els comuns i la CUP, consideren que l’executiu s’ha quedat molt curt i que no ha anat a l’arrel del problema. El líder del PSC, Salvador Illa, ha vinculat la gravetat de la situació actual a tots els governs independentistes. Des de Junts, Albert Batet li ha replicat que també hi ha responsabilitats dels socialistes.

Finalment, des del Partit Popular, Daniel Serrano ha assenyalat el que considera una manca d’actuacions útils per part de l’executiu. El portaveu de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat que s’hagi inclòs el concepte d’emergència climàtica en el ple monogràfic de la sequera. I el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha qüestionat l’ús que n'han fet.