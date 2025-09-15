TURISME

Apartur denuncia la proliferació d’habitacions turístiques il·legals a Barcelona

Segons l’entitat, ja s'han identificat almenys 3.000 casos, tot i que sospiten que la xifra real podria ser superior

Anna Utiel

Barcelona |

Lluís Sibils/ACN

L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha llançat una alerta sobre l’augment d’habitacions que es lloguen a turistes de manera il·legal a la ciutat. Segons l’entitat, ja s'han identificat almenys 3.000 casos, tot i que avisen que la xifra real podria ser molt superior.

Per combatre aquestes pràctiques, Apartur ha posat en marxa 'Apartur Denuncia', un espai web que permet als veïns informar sobre pisos i habitacions que sospitin que poden ser il·legals. Les denúncies recollides seran traslladades a l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la seva actuació.

El president de l’associació, Enrique Alcántara, ha explicat que el problema principal rau en les habitacions perquè el consistori ja ha posat fil a l'agulla pel que fa als habitatges d’ús turístic. Des de l'entitat asseguren que gairebé totes les habitacions anunciades en plataformes digitals incompleixen la normativa vigent. Recorden que l’única manera legal de llogar una habitació per menys de 31 dies és a través de la modalitat de llar compartida, una fórmula que, segons diu, només compleix un habitatge a tota la ciutat.

Resposta a l’anunci de Pedro Sánchez

Apartur també ha reaccionat a l’anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre la retirada de 53.000 pisos turístics il·legals, dels quals més de 7.000 es troben a Catalunya. Alcántara creu que Sánchez parteix d'una "confusió" i que no es tracta d'allotjaments il·legals, sinó d'habitatges que estan en procés de renovar les seves llicències i que només han de corregir algunes dades. En canvi, afirma que els pisos realment il·legals ni tan sols fan el pas de registrar-se com a allotjaments turístics.

