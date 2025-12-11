Antoni Abad, representant del sector pesquer: "Exigim una cosa tan bàsica com el dret a treballar"

El sector pesquer català afronta unes negociacions decisives envoltat d'incertesa i cansament. Les restriccions proposades per la Comissió Europea podrien reduir novament els dies de sortida a xifres que el sector considera inviables, "després d’un any en què moltes embarcacions han quedat amarrades durant setmanes sense cap compensació econòmica". Segons Antoni Abad, president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, aquesta situació fa impossible garantir ingressos dignes tant per a les empreses com per a la marineria.
Abad recorda que les flotes catalanes han aplicat mesures de sostenibilitat pioneres des de fa més de quinze anys: "tancaments voluntaris, increment de la llum de malla, adaptació tecnològica i reduccions temporals d’activitat sense cobrar, sempre en favor del recurs". Malgrat això, denuncia que Brussel·les continua imposant restriccions severes sense tenir en compte l’esforç fet ni les dades científiques, que indiquen una recuperació dels estocs.
El president de les confraries reclama que es reconegui el treball fet i que s’atorgui un mínim de 180 dies de sortida per garantir la viabilitat del sector. Considera incomprensible la doble limitació actual en la pesca de la gamba —per dies i per quilos— i demana sentit comú. “Si els estocs milloren i la comunitat científica ho avala, per què ens fan aturar?”, exclama Abad, que espera que l’Estat i els països mediterranis aconsegueixin "bloquejar" una proposta que, afirma, "amenaça directament el futur de la pesca catalana".