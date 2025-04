Amanida 'colorinchis'

El fesol negre és la base d'aquesta amanida que ens ha portat la Zaraida Fernández. La qualitat és molt important! Els tindrem en remull tota la nit i, un cop colats, els bullirem a foc-mitjà o fluix. Amb una hora i quart ho tindrem. Aquests fesols els colarem i els posarem en un bol al qual hi afegirem pastanaga ratllada, alvocat, tomàquet, sèsam, endívies tallades, brots de soja, blat de moro... i ho barregem tot. Per amanir-ho tot, farem una bona vinagreta que podem vestir amb suc de taronja o de llimona, també hi podem afegir prunes, maduixes o panses.