El 82% dels catalans creu que hi ha molta o bastanta corrupció a Catalunya

8 de cada 10 catalans considera que “hi ha molta o bastanta corrupció” a Catalunya, segons el darrer baròmetre de l’Oficina Antifrau. El percentatge és encara més gran entre els joves de 16 i 34 anys, on la xifra s’enfila fins el 90%.

L’enquesta també assenyala un increment de la “tolerància” i la “justificació” envers les conductes fraudulentes, perquè la ciutadania té “dificultats” per identificar “certes activitats de la vida quotidiana” com a corruptes.

El baròmetre detecta, en aquest sentit, que “empadronar un fill a casa dels avis per tal que l’acceptin a l’escola desitjada és la conducta més justificada”. També hi ha una elevat grau de tolerància a “trucar un metge amic per saltar-se la llista d’espera” o “no pagar l’IVA”.

L’estudi, però, també posa de manifest que hi ha “dificultats per identificar la corrupció en conductes greus” com ara que “un empresari pagui per obtenir un contracte públic” o “aprofitar el càrrec públic per a un benefici personal”.

El partits polítics (74,5%) són les institucions on es percep “una major presència de corrupció”, seguits dels mitjans de comunicació (61%) i de les entitats financeres (60%).

Un ampli percentatge considera, d’una banda, que “les relacions entre els càrrecs públics i els grups d’interès no són prou transparents” i, de l’altra, que els mitjans de comunicació ofereixen informació “poc o gens objectiva” sobre els casos de corrupció.

Pel que fa als serveis públics, la població percep els departaments d’obres públiques (69%), urbanisme (64,5%) i justícia (59%) com les àrees més corruptes.

L’Oficina Antifrau demana a partits polítics i governs a combatre la corrupció perquè “aquesta percepció crònica” de la ciutadania és “inacceptable”. La institució, a més, ressalta la importància d’incorporar “educació ètica” des de la Primària.