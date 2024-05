40 años del primer trasplante de corazón en España: Hablamos con el cirujano que lideró ese histórico equipo

Hoy se cumplen 40 años del primer trasplante de corazón realizado en España. Fue en el Hospital de Sant Pau y lo hizo un equipo de cirujanos liderado por el doctor Josep Maria Caralps. El hospital barcelonés se ha vestido de gala para homenajear ese día y celebrar la efeméride con una serie de actos conmemorativos. Por la mañana se ha celebrado una conferencia sobre los retos de futuro y esta tarde se va a celebrar el acto central, con los integrantes de ese equipo que hizo historia en la medicina española.

Un día inolvidable

En declaraciones a 'La Ciutat', Caralps ha reconocido que "es algo importante teniendo en cuenta que hoy en día hay 100.000 trasplantados, personas que, de no haber sido posible hacer trasplantes, hoy no estarían aquí, así que es algo tan interesante como sobretodo importante".

El cirujano reivindicaba la valentía de su equipo a la hora de dar el primer paso cuando "otros equipos que estaban preparados no se atrevieron a dar el paso, y una vez que nosotros lo dimos empezaron a hacer trasplantes de corazón. Podrían haberlo hecho antes, porque eran equipos de cirujanos muy preparados, pero no sé por qué no lo hicieron y al final fuimos nosotros los primeros", explica el doctor, que recuerda que "nervios no había. Había la tensión que hay cuando haces algo por primera vez, pero estábamos seguros de lo que hacíamos, lo habíamos practicado y visualizado muchas veces, así que nervios o inseguridad no había".

Un largo proceso de aprendizaje

Caralps, que lideró ese primer equipo de trasplantes de Sant Pau, pasó un largo proceso de aprendizaje hasta la llegada del día histórico: "Yo llevaba haciendo trasplantes de corazón desde 1965, en un laboratorio experimental del Sanatorio de Terrassa. Luego fui a Estados Unidos, entre 1968 y 69 estuve en Brooklin, donde se hicieron el segundo y el cuarto trasplante de corazón de la historia. Yo era el último mono, pero estuve en ese equipo y me encargaba de encontrar soluciones a los problemas que pudiera haber durante el trasplante y a empezar a buscar posibles donantes". Esa experiencia le permitió "tener las herramientas para crear este primer equipo de trasplante en España. En 1981 me uní al Comité de trasplantes de Sant Pau, al año siguiente tuvimos que rellenar unos formularios del Ministerio de Interior, donde teníamos que detallar qué trasplantes íbamos a realizar, quién lo iba a hacer y el currículum del cirujano".

Nos encontramos a dos años de ese histórico día, en 1982, cuando Caralps recuerda que "en esa época se hacían trasplantes experimentales con perros y fue cuando redacté el primer plan de equipo, con todos los detalles de cómo se tenía que llevar a cabo y de qué fases constaba". Aparte de coordinar los preparativos de ese equipo, Caralps cuenta que "antes de que se hiciera el primer trasplante de hígado me fui a Wimbledon, Cambridge, donde aprendí detalles que no se explicaban en ningún otro lugar. En 24 horas participé en un proceso de trasplante de una mujer que había sufrido un accidente cuando montaba a caballo".

Qué ha cambiado?

Es evidente que la tecnología facilita grandes avances científicos, pero Caralps matiza que "han cambiado los recursos, las herramientas, pero no la técnica, que es la misma. Lo que más ha cambiado son los medicamentos para evitar rechaces o infecciones. De los primeros 100 trasplantes en el mundo, sólo 1 o 2 sobrevivieron, el resto al cabo de un año morían por infecciones. La evolución de la medicina y el hecho de que los medicamentos proporcionen esa facilidad ha supuesto un gran avance.

Y el futuro... qué?

El doctor Caralps reconoce que es muy complicado vaticinar avances muy concretos, pero tiene claro que "en los próximos años, y no estoy hablando de 2 o 3, el futuro del trasplante será el del corazón de un animal como el cerdo, que tiene un corazón muy muy parecido al de un ser humano. Además, se aumentará la edad a la que se puede donar y recibir, ya que habrá más medios para determinar la salud del corazón a edades más avanzadas. En el caso del corazón no importa la edad mientras éste esté sano", concluye Caralps.