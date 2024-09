El 38% dels oncòlegs es plantegen deixar la feina pel 'burnout' o desgast professional

Més de la meitat dels oncòlegs europeus pateixen desgast professional o ‘burnout’, com es coneix aquest fenomen en anglès. I, de fet, el 38% d’aquests metges fins i tot es plantegen deixar la feina per aquest motiu. Són les dades que ha presentat avui a Barcelona la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, en una roda de premsa prèvia al congrés que se celebrarà a la capital catalana del 13 al 17 de setembre.

Aquestes xifres surten de diverses enquestes en què han participat més de 1.200 oncòlegs d’un centenar de països. Des de la Societat Europea d’Oncologia (ESMO, per les seves sigles en anglès) recorden que aquest desgast o ‘burnout’ afecta en general tots els professionals sanitaris, però que té una incidència especial en els oncòlegs. Això es deu a les característiques particulars d’aquesta especialitat, com ara la gran càrrega emocional que comporta o la innovació constant a la qual està sotmesa.

"En oncologia mèdica donem males notícies cada dia i això genera estrès emocional. Un altre aspecte important és tot el que hem d'aprendre, perquè és una especialitat que canvia moltíssim. A mi m'ha passat d'anar a un congrés un divendres, tornar un dilluns i que el tractament que posi dilluns sigui diferent del que hauria posat divendres", ha explicat la doctora Ángela Lamarca.

A tot això se suma, també, una càrrega laboral excessiva, provocada, en part, per la manca de professionals. En aquest sentit, cal tenir en compte que les 127 places vacants de MIR en oncologia que hi va haver a Espanya del 2014 al 2020 només es van traduir, finalment, en 66 nous oncòlegs. Per tant, a casa nostra falten oncòlegs i els que tenim estan cremats. És per això que ESMO ha presentat un decàleg de recomanacions per incrementar el seu benestar. Entre altres consells, hi ha millorar la comunicació o establir un suport psicològic.