35 anys d’història d’Antena 3

El periodista d’Onda Cero Catalunya Robert Calvo, a la secció La Caixa sàvia del programa Nits de radio, on analitza setmanalment l’actualitat televisiva, ha dedicat un especial a conmemorar el 35è aniversari d’Antena 3, tot recordant programes, sèries, anècdotes, moments i presentadors mítics de la història del canal..

Fa 35 anys, Antena 3 va obrir les seves portes amb un objectiu clar: oferir una alternativa fresca i innovadora a la televisió pública. La cadena va començar amb una emissió de 18 hores diàries. Des del seu inici, el canal va destacar per la seva aposta per programes que combinaven entreteniment i qualitat, com el mític Farmacia de Guardia, que va arribar a registrar un 62% de quota de pantalla en el seu últim capítol. Aquesta sèrie, juntament amb altres com El secreto del puente viejo, va consolidar Antena 3 com un referent en la ficció espanyola.

Antena 3 també ha estat pionera en l’adaptació i exportació de formats internacionals. Sèries com Aquí no hay quien viva, Velvet o El secreto de Puente Viejo, que va traspassar fronteres, especialment a Itàlia, on es va convertir en un fenomen cultural. A més, el canal va importar èxits com Los Simpson, que van marcar una generació i van consolidar el day time d’Antena 3 com un dels més competitius de la televisió espanyola.

Els concursos han estat un pilar fonamental en la història del canal. Programes com La Ruleta de la Fortuna, ¿Quién quiere ser millonario?, Pasapalabra o Boom! han captivat l’audiència durant dècades. Destaquen especialment els 6,6 milions d’euros que es van lliurar a Boom!, una xifra rècord en la història de la televisió espanyola.

Però si alguna cosa ha definit Antena 3, és el seu entreteniment. Programes com El Gran Juego de la Oca, Tu cara me suena o El Hormiguero han captivat audiències any rere any. En el passat, espais mítics com Sorpresa, sorpresa i Lo que necesitas es amor van fer història, reunint milions d’espectadors davant de la pantalla.

Els informatius han estat una altra peça clau en la trajectòria del canal. Des de les primeres emissions amb José María Carrascal, els espectadors han vist passar cares tan conegudes com Matías Prats o Olga Viza, que van aportar rigor i proximitat a les notícies. Però com a curiositat, cal destacar que si bé José María Carrascal va ser el primer presentador dels informatius, el primer presentador de notícies va ser en Roberto Arce. Amb el temps, Antena 3 Notícies s’ha consolidat com un dels informatius més seguits del país. Antena 3 ha mantingut un compromís amb el periodisme de qualitat. Antena 3 Noticias ha estat testimoni de moments històrics i ha contribuït a configurar l’actualitat informativa del país.

En aquests 35 anys, Antena 3 no només ha acompanyat els espectadors en el seu dia a dia, sinó que ha creat vincles emocionals a través de programes que han marcat èpoques. Des de les sèries que han emocionat fins als concursos que han fet somriure, el canal ha sabut adaptar-se als canvis i mantenir-se com un referent en el panorama audiovisual espanyol.

A dia d’avui, Antena 3 celebra 35 anys sent un referent audiovisual. Amb una combinació d’informació, entreteniment i ficció de qualitat, la cadena ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. I una cosa és segura: la televisió espanyola no seria la mateixa sense Antena 3.