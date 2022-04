Onda Cero Lleida us convida a la preestrena d’Alcarràs regalant 5 entrades dobles

La Diputació de Lleida i la Paeria estan dissenyant l'acte de la preestrena d'Alcarràs com un gran homenatge a la pagesia de Ponent, especialment afectada fa tant sols una setmana per unes importants gelades que han malmès unes 50.000 hectàrees de fruita. El passi comptarà amb la presència de diverses autoritats polítiques. També de la directora Carla Simón i la pràctica totalitat de l'equip de rodatge i actors i actrius, tots ells veïns de les comarques de Ponent.

Des d’Onda Cero Lleida us convidem a assistir a la preestrena de la pel·lícula, on es preveu un miler de persones de públic. Hi haurà catifa verda en comptes de vermella, en el que vol ser una picada d'ull a la pagesia, i també es farà un tast de productes de proximitat.

