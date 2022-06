LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Nàpols i la Costa Amalfitana, un recorregut de somni

Tanquem el mes de juny obrint una nova finestra al món que ens porta fins a Itàlia per conèixer la ciutat de Nàpols i el seu voltant, amb Pompeia i Herculà, les ciutats soterrades pel Vesubi i la Costa Amalfitana, amb els seus paratges de somni, petits pobles units per carreteres sinuoses i panoràmiques. Ens hi acompanya Joan Ramon Zaballos.