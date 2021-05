FormaOcupa, el saló de formació i ocupació que no entén d'edats

La primera edició del Saló de la formació i ocupació de Lleida, FormaOcupa, que es desenvoluparà el 5 i 6 de maig en format digital, acollirà més de 30 activitats formatives i informatives que es podran seguir gratuïtament prèvia inscripció al web del certamen. La inscripció permet accedir tant al programa d'activitats de la fira digital com al contingut presentat pels expositors, així com demanar cita, en format teletrucada, per tal de demanar orientació i assessorament.

Formaocupa, que es durà a terme en format digital amb la participació de 60 expositors, vol servir per orientar i assessorar els joves i les seves famílies amb vista al seu futur acadèmic i laboral. Els quatre eixos del certamen són l'orientació, la formació, les oportunitats laborals i les oportunitats de negoci. En conversa amb La Ciutat Lleida, el director de Fina de Lleida Oriol Oró ha posat en valor la celebració d'aquest certamen que es presenta com una oportunitat en l'escenari postpandèmia.

Calendari firal

Fira de Lleida continua treballant en el seu calendari firal i segons ha explicat Oró, el cap de setmana del 14, 15 i 16 de maig es celebrarà LleidaOcasió, el primer certamen presencial, seguint totes les mesures anticovid i també estan començant a treballar en les dos grans cites d'aquest any, la Fira Agrària de Sant Miquel i Municipàlia.