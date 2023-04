LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Després de la tempesta, d’Emili Bayo, una novel·la de temporals familiars amb el Delta de l’Ebre com a teló de fons

Entre les novetats literàries d'aquest Sant Jordi hi trobem la novel·la Després de la tempesta (La Magrana) de l'escriptor Emili Bayo, que passa pels micròfons de La Ciutat Lleida per explicar-nos una història que ens trasllada fins al Delta de l’Ebre just després del temporal Glòria, punt de retrobament dels tres protagonistes amb lligams familiars que també conviuen amb les seves pròpies tempestes.