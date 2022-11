ECONOMIX

La cuina i els productes alimentaris de Lleida, al Gastronòmic Fòrum Barcelona

En l'Economix d'aquesta setmana ens traslladem fins al Gastronòmic Fòrum Barcelona que s'està celebrant aquests dies a la capital catalana. Un certamen que té com a objectiu principal difondre les noves tendències del sector de la gastronomia i la restauració, acollint debats, conferències i taules rodones, entre d'altres. La Diputació de Lleida hi participa per primera vegada amb les DOP i les IGP com a marca i garantia dels productes de proximitat lleidatans, un enllaç entre el territori i la seva cuina. En parlem amb Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. També amb el xef Xixo Castaño del restaurant Malena, de Gimenells, amb estrella Michelin, que ha estrenat l’espai Catalunya amb la presentació del ‘Bombó de llebre i pera de Lleida’ i també ens acompanya Gerard Pujol, president del Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida.