ONADA DE CALOR

Com s'adapten les residències de gent gran a les temperatures extremes?

Estem enmig d'una onada de calor extrema que té especial incidència a les comarques de Lleida, on s'han superat els 40 graus de temperatura i s'espera que es repetixi de cara al cap de setmana. Evitar l’exposició en les hores centrals del dia, hidratar-se, buscar les estances més fresques o refugis climàtics són algunes de les recomanacions que les administracions traslladen a la ciutadania, sobretot a aquells col·lectius més vulnerables, com els infants i la gent gran. Carol Mitjana, directora del Centre Geriàtric de Lleida ens explica com adapten les seves activitats i el seu dia a dia per combatre la calor. Unes temperatures, que d'altra banda, incrementen el risc d'incendi i per això també el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou explica algunes de les recomanacions a tenir en compte.