PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 31/03/2022

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Comencem amb l'actualitat de Lleida i comarques, que passa avui per Tremp i l'inici de declaracions per la mort per covid de 64 usuaris de la residència Fiella. Continuem amb política i avui passa pels micròfons de La Ciutat Lleida el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme a la Paeria, Toni Postius. Amb ell comentem alguns dels grans temes pendents de la capital del Segrià, que aquest any començaran a prendre forma. Seguim amb els viatges, aquest mes obrim una finestra al món per viatjar fins a Israel, ens hi acompanya Joan Ramon Zaballos.