PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 29/04/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entrevista amb el codirector de la Fira de Titelles de Lleida, Oriol Ferre que ens explica com es prepara l'edició d'aquest any després d'haver d'ajornar el certamen en dos ocasions l'any passat a causa de la pandèmia. Obrim una finestra al món per viatjar a l'Àfrica Occidental, avui Joan Ramon Zaballos ens acompanya fins a Mali. Repàs de guardonats als Oscars i estrenes de cinema amb Miki de Santiago i l'agenda cultural.