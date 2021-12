La Ciutat Lleida 21/12/21

PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Es reactiven les restriccions a Catalunya per fer front a la nova onada de la pandèmia, a l'espera de rebre l'aval del TSJC. Entrevista amb Jaume Bitterhoff, que ens presenta "Arena en el bosque", el primer volum de la pentalogia "El secreto de Isla Infantia", tot un univers de fantasia èpica infantil. Parlem amb Gabriel Jové sobre com encara la restauració les noves restriccions i ens aporta l'apunt nadalenc amb recepta d'escudella i donem un cop d'ull a l'agenda cultural del dia.