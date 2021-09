La Ciutat Lleida 21/09/21

PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Avui parlem de les activitats que s'han previst a Lleida en el marc de la Nit Europea de la Recerca, ho comentem amb Anabel Sorolla, investigadora Miguel Servet del Grup de Recerca de Biomarcadors en Càncer, de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. El professor de música Jordi Cano ens parla de l'evolució de la cultura musical, com ha respost la música a les diferents crisis de la història i què en treurem musicalment de la crisi de la covid19. A l'espai de cuina i gastronomia amb Gabriel Jové donem la benvinguda a la tardor, amb les noves mesures que afecten a l'oci nocturn i la restauració i amb les bones previsions de recol·lecta de bolets per aquest any.