PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 16/03/2022

Programa complet de La Ciutat Lleida. Ens en anem a Guissona amb la companya d'Onda Cero Catalunya Laura Pons que ens explica com s'està gestionant l’acollida a persones refugiades arribades d’Ucraïna. Parlem del MUD, el Festival de Músiques Disperses de Lleida, que aquest dijous dona el tret de sortida a l'edició número 15 del festival de neo-folk pioner a l’estat espanyol, que aquest any com a novetat s’obre a diferents escenaris de la ciutat de Lleida, amb una programació molt variada i amb perspectiva de gènere. En parlarem amb el seu director artístic, Arnau Sabaté. Tindrem els remeis naturals amb el naturòpata Albert Rami i recomanacions de llibres i propostes literàries amb Marta Planes i l'agenda cultural.