PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 16/02/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Actualitat de Lleida i comarques. Detenció i ingrés a presó del raper Pablo Hasél, que es trobava tancat des d'aquest dilluns a l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida. Valoracions de la Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida sobre la detenció de Hasél i també sobre el trasllat de les obres de la Franja a Barbastre. La seva portaveu Txus Llavero mostra la seva decepció amb la situació: "En l'ànim de tots hi ha un sentiment de traïdoria i la sensació és que si realment el Bisbat de Lleida decideix que les peces no han de ser al Museu de Lleida, potser el Bisbat tampoc ha de ser al Museu de Lleida". Com tots els dimarts parlem de cuina i gastronomia amb Gabriel Jové i donem un cop d'ull a l'agenda del dia.