PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 13/12/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Tertúlia esportiva amb David Bachiller i Miquel Àngel Poch. En l'apartat d'esport femení avui la Cèlia Bujaldón ens presenta la Carmen Palacín, entrenadora personal freelance que parla de la importància de l'esport per la salut física i mental. L'assessora d'imatge Jessica Sedeño ens explica què és el dress code, les normes no escrites per vestir bé en cada ocasió.