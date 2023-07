PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 11/07/2023

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Actualitat de Lleida i comarques que passa per l'activació del Procicat per la calor extrema que enfila els termòmetres per sobre dels 40 graus a les comarques de Lleida i els ajuntaments comencen a aplicar mesures. Parlem amb el fotògraf Toni Prim sobre l'ús de la intel·ligència artificial en la creació d'imatges i acabem amb receptes ben refrescants amb el xef Gabriel Jové.