PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 10/02/22

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. La Generalitat anuncia nou calendari escolar per al curs vinent, amb l'avançament de l'inici de curs, el dia 5 de setembre per a Infantil i Primària i el dia 7 de setembre als Instituts i Cicles formatius. Parlem del projecte comercial de Torre Salses després de la presentació feta pels promotors i escoltem també què en diu l'equip de Govern de la Paeria. Obrim una finestra al món amb Joan Ramon Zaballos per viatjar fins a Algèria, parlem amb el fundador de La Cubana Jordi Milán, sobre l'últim espectacle de la companyia "Adeu Arturo" i repassem l'agenda cultural.