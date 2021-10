PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 05/10/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entrevista amb Vicenç Voltes, president de l'Associació Trobada Empresarial al Pirineu per parlar de la 32a edició que aquest any versarà al voltant de la resiliència empresarial. Amb el fotògraf Toni Prim parlem dels concerts en directe, símbols i icones de grans estrelles de la música que coneixem a través d’imatges o posters que encara els fan més icònics. Aquest estiu al Palau Robert de Barcelona es podia veure l’exposició RockViu del fotoperiodista Xavier Mercadé, que va morir el passat mes d’agost i que ens servirà avui per parlar d’aquesta faceta de la fotografia. Espai de cuina i gastronomia amb Gabriel Jové.