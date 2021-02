La Ciutat Lleida 04/02/21

Actualitat de Lleida i comarques. A partir de dilluns es relaxen algunes de les mesures restrictives per evitar la propagació de la covid-19, el confinament passa de municipal a comarcal. Parlem amb Jordi Ribalta, gerent del Patronat de Fira les Garrigues sobre la 58a edició de la Fira l'Oliva Verge Extra de les Borges Blanques que per primer cop es celebra en format virtual. Les notícies del món audiovisual i l'estrena de cinema amb Mike de Santiago. Petits plaers, amb la Marta Romera que ens dona consells per fer detox digital i l'agenda cultural.