LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Arriba la 15a edició del MUD, amb una programació paritària que s'obre a diversos escenaris únics de Lleida

De d'aquest i dijous i fins diumenge Lleida torna a acollir el Festival de Músiques Disperses, el MUD, un festival pioner de neo-folk a l'estat espanyol que aquest any com a novetat s'obre a diversos escenaris de la ciutat de Lleida, com el dipòsit del Pla de l'Aigua, l'església de Sant Martí o el Centre d'Art La Panera, a més del tradiciónal Cafè del Teatre. A La Ciutat Lleida n'hem parlat amb Arnau Sabaté, que s'estrena a la direcció artística del festival que aquest any aposta per la perspectiva de gènere, amb una programació paritària que combina artistes rellevants amb emergents i el talent local.