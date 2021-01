Laporta, Font, Freixa i Rousaud passen el tall

Amb 10.272 signatures aconseguides, Joan Laporta suma més que la resta dels seus rivals en la lluita per convertir-se en nou president del FC Barcelona. Víctor Font, amb 4.713 butlletes ha estat el segon a l'hora de rebre el suport dels socis, Toni Freixa ha estat tercer amb 2.822 i Emili Rousaud quart amb 2.510.

Fora de la cursa per la presidència barcelonista han quedat Xavi Vilajoana amb 1.968 paperetes. Tampoc han aconseguit arrivar a les 2.257 signatures necessaries Lluis Fernàndez Alà, Pere Riera i Jordi Farré, els tres han decidit destruir les seves paperetes al mateix centre on es recogien sense ser comptabilitzades ni validades. Per la seva banda, Agustí Benedito no ha presentat les seves signatures.

El número de signatures vàlides i la proclamació oficial dels candidats, resta ara pendent del procés de validació de paperetes, que començarà demà i acabarà el dijous dia 14. Segons el número de signatures que no siguin validades pot variar el número final de candidats a les eleccions.