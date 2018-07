Gran èxit de la festa de presentació d'Onda Cero Catalunya

La sala Luz de Gas de Barcelona ha acollit la festa de presentació de les novetats per a aquest curs.

Onda Cero Catalunya va omplir la sala Luz de Gas de Barcelona per celebrar l'inici de la temporada 2011-12 amb els oients, presentadors, col·laboradors, anunciants de l'emissora i diversos convidats de la classe política, social i cultural de Catalunya. La festa d’aquest dilluns 3 d’octubre va servir per presentar les novetats de la programació local d'Onda Cero a Catalunya i va comptar entre d'altres amb la presència del secretari de Comunicació del Govern, Josep Martí, el director de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Puig, el vice-president de la Diputació de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, així com diversos regidors de l'Ajuntament de Barcelona o els diputats Jaume Collboni, Rocio Martínez-Sempere, Joan Ferran o Dolors Camats. També van assistir la presentadora d'Onda Cero, Julia Otero, o el director gerent del diari ADN, Joan Checa.

Els locutors de l’emissora Albert Lesan i Llucià Ferrer es van encarregar de presentar la festa on van actuar la cantant Elena Gadel, el mag Antonio Díaz i l’humorista i cantant El Niño de la hipoteca. Precisament, Llucià Ferrer i el seu programa “Els imperdibles” (de dilluns a divendres, de 19h a 20h) és una de les novetats més destacades de la nova temporada d’Onda Cero Catalunya que va arrencar el passat 1 de setembre amb més programes propis en català. De la seva banda, Albert Lesan continua al capdavant del magazine “La Ciutat” (de dilluns a divendres, de 12:30h a 14h). Entre la resta de novetats destaquen els programes “Nits de ràdio” amb Carles Lamelo, “La Brúixola” amb Xavier Casanovas, “La Twitertulia” amb Xavier Vidal i Franc Carreras, “Gente Viajera a Catalunya” amb Esther Eiros i Carles Lamelo o “Boira” amb Àlex García.

Els convidats a la festa de presentació de la nova temporada d’Onda Cero Catalunya van tenir regals i obsequis diversos dels patrocinadors: REGAL, CUDIE CATALNIES, EUROTYRE, RITUALS, SOLARCHECK, FOCUS / PROMENTRADA, TRINITY HOUSE - OXFORD HOUSE, DAKOTA BOX, ENDERMAR, BRACAFE, YELMO i PUBLISTAR.