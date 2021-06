PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 17/06/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. El departament de Salut anuncia l'obertura del calendari de vacunació a la franja de 35 a 39 anys i avalua des d'Alcarràs la campanya de vacunació i la situació epidemiològica. Entrevista amb Noemí Cierco, tècnica de Joventut de la Paeria que ens parla de les activitats previstes per aquest estiu per als joves de la ciutat. Obrim una finestra al món per viatjar fins a Nova Zelanda amb Joan Ramon Zaballos. L'actualitat del món audiovisual amb Miki de Santiago i l'agenda cultural.