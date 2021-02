Catalunya comença la Fase 2 de la vacunació

Catalunya començarà la setmana vinent la segona etapa de vacunació malgrat no haver acabat encara amb la primera. La raó? Dilluns arriben 30mil dosis de la vacuna d’Astra Zeneca. I aquesta vacuna, segons ha explicat la subdirectora general de protecció de la salut, Carmen Cabezas, és més recomanable posar-la a persones joves i sanes.

Per això s'iniciarà la segona etapa de vacunació, que es sol·laparà doncs amb la primera. En aquesta etapa està previst vacunar a personal essencial com sanitaris que no estan en contacte amb casos de covid, agents de policia o bombers.

El que queda encara molt lluny és vacunació massiva a la població general, el que seria la tercera fase. El problema és, altra vegada, la falta de vacunes. I és que el Departament de Salut calcula que hi ha 1 milió 800 mil catalans i catalanes als que es considera de risc o de molt alt risc enfront la covid… si hi haguessin vacunes suficients, diuen des del departament, es podria vacunar a 150mil persones al dia.

Dilluns també entren en vigor les noves restriccions

Aquest dilluns també entren en vigor les noves restriccions anticoronavirus, que preveuen una certa flexibilització de les mesures. Les recordem:

Bars i restaurants podran obrir de 7:30 a 10:30 del matí per a servir esmorzars i de 1 del migdia a 16:30 de la tarda per a servir dinars. Així doncs, s’amplia l’horari d’obertura en una hora per franja

El confinament municipal passa a ser comarcal

Els gimassos poden tornar a obrir al 30% de l’aforament