El govern relaxa les mesures: bars i restaurants poden obrir una hora més per franja i el confinament passa a ser comarcal

El PROCICAT ha aprovat noves mesures anticoronavirus que entraran en vigor el proper dilluns 8 de febrer i que, en principi tindran una durada de 14 dies.

Mesures

- Bars i restaurants podran obrir de 7:30 a 10:30 del matí per a servir esmorzars i de 1 del migdia a 16:30 de la tarda per a servir dinars. Així doncs, s’amplia l’horari d’obertura en una hora per franja.

- El confinament municipal passa a ser comarcal.

- Els gimassos poden tornar a obrir al 30% de l’aforament.

- Les llibreries passen a ser considerades equipaments culturals i, per tant, no estan sotmeses a les restriccions del comerç, que segueixen igual.

- Es reprenen les activitats de música i dansa aprovades pel Departament d’Educació.

Les tres amenaces

Aquests son els petits canvis que ha aprovat el govern català, que assegura que no pot plantejar-se una obertura més generalitzada degut a tres amenaces: l’efecte que poden tenir la variant britànica i sudafricana; la lentitud en el procés de vacunació degut a la manca de dosis i la pressió assistencial que segueix sent elevada.

La situació, diuen des del Departament de Salut, no és la que teníem durant la darrera onada i per tant no es plantegen elaborar un pla de desescalada elaborat com es va fer aleshores.