Cataluña reabre el ocio nocturno en exteriores hasta las 03:00h

Cataluña relaja las restricciones en el ocio nocturno y en la hostelería y permitirá que, a partir de este jueves, los locales de ocio nocturno abran terrazas y espacios exteriores hasta las 03:00h y alargará el horario de los restaurantes media hora, hasta la 01:00h., según ha acordado este lunes tras una reunión con representantes del sector.

El secretario general del Departamento de Interior, Oriol Amorós, y la secretaria general de Salud, Meritxell Masó, han anunciado esta tarde las nuevas medidas, que entrarán en vigor la noche del miércoles al jueves próximo, y permiten ampliar la actividad de los locales de ocio nocturno, que tienen cerrados sus espacios interiores desde el pasado 9 de julio.

Pasaporte Covid para interiores de discotecas

En la reunión, a la que han asistido el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, y Amorós en representación de Interior, se ha planteado la posibilidad de que las discotecas puedan abrir interiores a partir del 15 de octubre, con el llamado "pasaporte COVID". En un comunicado, no obstante, la Generalitat precisa que se trata de un "horizonte cercano" para poder abrir los espacios interiores de las discotecas, con la posibilidad de utilizar el "pasaporte COVID", siempre que lo permita la evolución de la situación epidemiológica.

La ampliación de horarios hasta las 03:00h. la ha acordado la Generalitat tras otro fin de semana con incidentes y enfrentamientos con la policía en varios botellones celebrados en Cataluña, entre ellos uno en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), al que acudieron cerca de 8.000 personas.

Los representantes de la patronal han reclamado a la Generalitat que adelante la fecha de apertura de interiores para clientes que presenten el "pasaporte COVID", que acredita que están inmunizados por tener la pauta completa de vacunación o haber pasado la enfermedad.

La medida acordada por la Generalitat, que entrará en vigor la víspera de las fiestas de la Mercè, patrona de Barcelona, prevé alargar el cierre de terrazas hasta las 03:00h. -hasta ahora podían hacerlo hasta las 24:30h.-, con media hora de margen para cerrar.

Uso obligatorio de mascarilla y prohibido el baile

En los espacios al aire libre de los pubs y discotecas será obligatorio el uso de mascarillas cuando no se esté consumiendo, y estará prohibido el baile. Asimismo, en el caso de los restaurantes se mantiene el aforo de diez personas en el exterior y seis en el interior.

Solo el 5% de locales de ocio nocturno podrán abrir con estas medidas

En un comunicado, las patronales del sector Fecalon, Gremio de Salas de Fiesta y Discotecas de Barcelona, la Asociación de Salas de Conciertos y Fecasarm han afirmado que no están satisfechos con las propuestas de la Generalitat, porque solo permiten abrir al 5 % de los establecimientos, dado que la mayoría no tienen espacios al aire libre. No obstante, un portavoz ha precisado que aplauden la ampliación del horario de la restauración porque consideran que ello contribuirá a esponjar el desalojo de los establecimient