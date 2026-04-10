LLUITA CONTRA LES ADDICCIONS

Projecte Home celebra 30 anys amb un concert molt especial

Avui a 'La CIutat' hem rebut el Jordi Feu, director de l'Àrea de Gestió i Comunicació de Projecte Home Catalunya, i l'Esteve Sánchez, ex usuari de l'entitat, per celebrar els 30 anys d'aquesta associació que ha ajudat milers de persones al llarg d'aquestes tres dècades.

Gerard Sanz

Barcelona |

Projecte Home Catalunya ha atès milers de persones amb addiccions al llarg de 30 anys i ha desenvolupat nombrosos programes de prevenció amb el suport de professionals i voluntariat. El perfil de les persones ateses ha canviat amb el temps, amb un augment de les addiccions comportamentals i del consum de diverses substàncies alhora.

És per això que el proper 12 d'abril, aquest diumenge, l'entitat celebrarà un concert on hi actuarà la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) i on usuaris i ex usuaris tindràn el seu protagonisme en un acte molt emotiu i especial. Avui hem volgut sumar-nos a aquesta celebració rebent a l'estudi el Jordi Feu, Director de l'Àrea de Gestió i Comunicació de Projecte Home Catalunya, i l'Esteve Sánchez, ex usuari de l'entitat.

