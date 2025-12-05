El pont de la Puríssima inaugura una temporada d'esquí amb molt bones previsions

Les pistes d’esquí catalanes estàn d’enhorabona. I és que es preveu que aquesta temporada sigui molt bona, millor que la de l’any passat. Aquests caps de setmana que hem deixat enrere ja s’ha pogut veure els primers esquiadors però aquests tres dies s’espera que la ocupació als allotjaments, per exemple, al Pirineu gironí, sigui gairebé completa. Així ho va anunciar el director del Patronat de Turisme de la Costa Brava i Girona, Norbert Bes, en la presentació de la temporada d’esquí a l’estació de Vallter. Segons Bes, la nevada dels últims dies i les temperatures baixes fan preveure "molt bones perspectives" d'ocupació als allotjaments del Pirineu gironí, amb una previsió del 85% al Ripollès i un 95% de reserves.
A 'La Ciutat' hem parlat amb el vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava i Girona, Jordi Masquef, sobre aquestes grans previsions de cara als propers tres dies. Masquef ha confirmat que les dades de pernoctacions i visites a les pistes d'esquí son encara millors que les de l'any passat.