La Fira de Santa Llúcia inaugura el Nadal a Barcelona

La Fira de Santa Llúcia és la fira nadalenca més antiga del món. I és que aquesta any la fira celebra la seva edició 239, si fem el compte enrere anem a parar a l’any 1786, la primera data confirmada en la que es va celebrar la que sens dubte és una de les cites nadalenques per excel·lència a Barcelona i que s’esta podent gaudir des d’aquest divendres 28 de novembre i fins el proper 23 de desembre. Milers de persones passen, al llarg d’aquests dies, per les desenes de paradetes que formen la fira per tal de comprar els articles de decoració nadalenca: arbres de Nadal, Tiós, material per fer el pessebre, caganers i també productes artesanals de decoració entre molts d’altres productes que hi podeu trobar. Per això ens hem desplaçat a la Plaça de la Catedral, ubicació ja tradicional de la fira, per parlar amb el president de l'Associació de la Fira de Santa Llúcia, Albert Deulofeu, que ens ha explicat com s'organitza una fira tant especial com aquesta i les novetats que hi podem trobar.